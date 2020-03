O 11:45 sa pozrieme všetci vľavo

Milí učitelia, klobúk dole pred vašou (našou) schopnosťou prejsť zo dňa na deň na online výučbu. Ale inak väčšina z nás zlyhala. Je to tak, sorry.

Mám rád bláznivé veci a preto raz za rok robím so štvrtákmi palacinkový deň. Ono je to skôr jedna hodina, počas ktorej ja donesiem palacinky, oni náplne a pri jedení sa rozprávame, čo sa im na škole páčilo, čo by zmenili a prečo. Tento rok mi dal jeden žiak (volajme ho Denis) počas palacinkového dňa otázku, že "Prečo nás škola neučí veci potrebné pre život". Skvelá otázka, Denis.

Čas, kedy sa školy zavreli pre zabránenie šírenia koronavírusu, bol ideálny na to, aby učitelia poukázali na prepojenie učiva s praxou. Aby presne ukázali deťom, že škola nás učí potrebné veci pre život, práve tu a práve teraz. (Že Denis si povie: "Presne toto som dnes potreboval vedieť.")

Veď si len predstavte, aké super by bolo deckám v týchto dňoch vysvetliť:

- na matike, čo je geometrická postupnosť (ktorou sa šíri nákaza), čo je priemer(ná úmrtnosť) alebo medián (inkubačnej doby)

- na slovenčine, čo je dezinformácia (o zabijáckom ibalgine), diskusný príspevok (s lekármi odborníkmi), reportáž (z preplnených obchodov), opis pracovného postupu (ako si vyrobiť rúško) alebo len všetky tie cudzie slová a ich predpony, z ktorých sa skladajú

- na cudzích jazykoch to, ako sa dohovoriť v zahraničí u lekára, ako sa povie horúčka, pľúca, suchý kašeľ, či ochranné rúško

- na ekonomike, čo je ponuka a dopyt (po rúškach, dezinfekcii), čo je prekážka na strane zamestnávateľa, práca nadčas, čo sú štátne hmotné rezervy, či sebestačnosť Slovenska

- na dejepise, kto je Týfusová Mary, ako dopadla Európa počas Čiernej smrti, alebo Španielskej chrípky

- na občianskej náuke, čo je sloboda a ako súvisí so zdravím, čo je stanné právo, čo je mimoriadna, krízová situácia a výnimočný stav

- na zemepise, kde sú vlastne tie štáty s najvyšším výskytom, aké sú medzi nimi dopravné spojenia, koľko majú obyvateľov a koľko je to nominálne 2% chorej populácie štátu

- na informatike, čo sú to relevantné dáta, ako sa dajú dáta vizualizovať, ako sa dajú šíriť informácie cez webstránky

- na elektronike, ako fungujú senzory teploty, ako fungujú termokamery

- na prírodopise, čo je to vírus a prečo potrebuje naše bunky, aký je rozdiel medzi DNA a RNA, prečo je imunitný systém dobrý sluha a zlý pán

Príkladov by sme mohli nájsť habadej. Mnoho učiteľov (česť výnimkám) ale radšej otvorí tematický plán, pozrie doň a prehlási: "Dnes budeme preberať Archimedov zákon." Nevadí, že vpravo lietajú míny. Nám niekto nariadil, že o 11:45 sa budeme pozerať všetci vľavo.

Prosím, povedzte mi, že sa mýlim a že Vy, milí učitelia ste sa rozhodli (rituálne) obetovať pár hodín tematického plánu a preberať aktuálne témy, alebo aspoň zadať žiakom prácu na doma, ktorá sa týka situácie dnešných dní. Prosím, povedzte mi, že sa mýlim a že Vy, milí rodičia, ste ostali prekvapení, že sa dnes učitelia pri online vyučovaní venujú aktuálnym témam. Prosím, povedzte mi, že naše školstvo sa začalo zobúdzať.

Poznámka 1: Tento blog nemá byť o kydaní na učiteľov, ale o zaplakaním nad skostnateným systémom a dlhoročnom autopilotovi.

Poznámka 2: Perex je naschvál provokačný a klobúk dolu pred všetkými, ktorí dokázali vyjsť zo svojej komfortnej zóny a pripraviť si formu výučby, o ktorej doteraz asi len čítali zo zahraničných reportáží.

Poznámka 3: Autor je učiteľ a berie na seba tiež svoj diel viny.